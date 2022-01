MUSICA / JOVANOTTI CONFERMA LE DUE DATE ABRUZZESI DEL JOVABEACH 2022

Non solo Baglioni, saranno tanti gli artisti che verranno in Abruzzo nei prossimi mesi. Lorenzo Cherubini ha appena confermato le date del Jova Beach party 2022. Sarà a Vasto il 19 e 20 agosto sul lungomare Duca degli Abruzzi. Sembra passata un’eternità, un’infinità di tempo dal 2019 in cui Jovanotti fece il giro dell’Italia con il suo mega evento, il primo beach party a tappe con decine di migliaia di persone in ogni spiaggia, fino allo spettacolare epilogo all’aeroporto di Linate. Un fenomeno da 600mila spettatori totali, un migliaio di persone a formare lo staff e il 93 per cento di commenti positivi nelle quasi 6 miliardi di impression sui social network. Ma non è finita, come spiega l’artista nella presentazione dell’edizione del 2022: “Quando sono sceso dal palco a Linate, avevo già voglia di andare avanti, avevo la sensazione che fossimo a un inizio e non alla fine di qualcosa”. Sempre con la consapevolezza che il Jova Beach Party non è un concerto e nelle ore con i piedi sulla sabbia le cose accadono quasi spontaneamente tra musica, show e ospiti, la seconda edizione è pronta a tornare nella prossima estate, quella del 2022. Si farà senza mascherine e con il 100% di capienza, con la fiducia che per il mese di luglio le regole lo permetteranno. La prima versione, inedita, aveva avuto qualche contrattempo, ma l’esperienza servirà a prendere la mira per un’avventura che promette ancora una volta di essere unica.