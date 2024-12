PREMIO PIGRO: ECCO TUTTI I FINALISTI SUL PALCO, OGGI POMERIGGIO, IN PIAZZA MARTIRI

Ecco i finalisti del Premio Pigro 2024 che si sono esibiiti ieri sera al Parco Della Scienza davanti ad una giuria competente ed attenta:Oggi pomeriggio le esibizioni in piazza Martiri della Libertà a partire dalle ore 17,30 anche se alcuni manifesti riportano come orario le 16,30. Quest'anno si registra qualche imprecisione nella comunicazione cartellonistica e digitale che aggiunto al fatto che la Regione ha tolto 25 mila euro al Pigro (LEGGI QUI ed anche QUI) , si evidenzia qualche problemino complessivo alla manifestazione fortemente voluta dal Comune, e dall'assessore Antonio Filipponi che ogni anno si fa in "quattro" per il Premio.