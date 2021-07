AMATORI TERAMO, TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA... PENSANDO GIA' AL RITORNO DELLA MARATONINA

Oltre alla passeggiata di domani (LEGGI QUI) altra iniziativa della amatori Terano è quella in programma per il 12 agosto con una passeggiata in notturna e a fine settembre, domenica 19 per l'esattezza, per il 1° Trofeo di Natura Indomita: una stracittadina che farà poi il "paio" con la tradizionale Maratonina Petruziana del 1 maggio. La stracittadina cadrà nella domenica successiva al sabato in cui tornerà, finalmente, Sport sotto le Stelle l'evento dedicato allo Sport e per il quale l'assessore Filipponi ha chiesto ed ottenuto il sostegno e l'aiuto dell'ex collega assessore Guido Campana ma non solo.

ASCOLTA QUI TUTTI I DETTAGLI