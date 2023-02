ARBITRO SPINTONATO / PARTITA PERSA, QUATTRO GIOCATORI E DUE DIRIGENTI SQUALIFICATI, MANO PESANTISSIMA DEL GIUDICE SPORTIVO SU "I MOSCIANESI"

Tre a zero a tavolino per il Martinsicuro e mano pesantissima del giudice sportivo sulla società I Moscianesi, per i fatti di sabato scorso. (LEGGI QUI)

il Giudice Sportivo esaminato il referto arbitrale, nel quale si legge che:

- al minuto 27 del primo tempo, dopo la rete segnata da parte del Martinsicuro, l'arbitro veniva accerchiato da alcuni giocatori della società I Moscianesi,

- tra questi,il N.5 DI PASQUALE ANDREA, insultava e spintonava l'arbitro per alcuni metri, mentre il N.9 BIANCHETTO VALERIO, lo minacciava e gli rivolgeva espressioni offensive, spingendolo e colpendolo con una manata all'altezza dello zigomo sinistro, provocandogli dolore e arrossamento;

- ritenendo l'arbitro non sussistere le condizioni per proseguire la gara, ne fischiava in anticipo la fine, e raggiungeva la panchina della società ospite, per poter quindi richiedere l'intervento dei carabinieri;

-nel mentre, altri giocatori, nello specifico il n.10 DI PANFILO ERRICO, e il N.12 CATINI ANTONIO, nonchè i dirigenti sig. FILIPPONI MAURO e Sig. STRANIERI MAURO continuavano a rivolgersi all'arbitro in maniera minacciosa. Il sig. FILIPPONI inoltre apriva i cancelli.

Accertato che il comportamento di sopra riportato dal n. 9 BIANCHETTO VALERIO configura una condotta violenta, ai sensi dell'art. 35 CGS, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal CU n. 104/A del 17.12.2014.

Visto l'art. 64 delle NOIF, a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio".

Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1 CGS stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonchè la eventuale recidiva".

Tenuto conto che la sospensione della gara è da addebitarsi alla responsabilità dei calciatori suddetti, ed in particolare alla condotta violenta del N9 BIANCHETTO VALERIO, e da estendersi a tutta la Società I Moscianesi, in quanto ha omesso di collaborare fattivamente per il ripristino delle condizioni necessarie per lo svolgimento della gara.

Per quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 9, 10. 35 del CGS

DELIBERA

1) di infliggere alla Società I Moscianesi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio I Moscianesi- Martinsicuro 1964 0-3;

2)di squalificare il giocatore de i Moscianesi DI PASQUALE ANDREA per giornate 4;

3) di squalificare il giocatore de I Moscianesi BIANCHETTO VALERIO fino al 03/02/2024;

4) di squalificare i giocatori de I Moscianesi DI PANFILO ERRICO e CATINI ANTONIO, ciascuno per giornate 3;

5) di squalificare il sig. FILIPPONI SIMONE fino al 03/04/2023;

6) di squalificare il sig. STRANIERI MAURO fino al 03/03/2023;

7) di comminare alla società I Moscianesi un'ammenda pari ad euro 100,00 (centoeuro/00).

AMMENDA

Euro 100,00 I MOSCIANESI

per aver omesso di collaborare fattivamente al ripristino delle condizioni necessarie al proseguimento della gara, in quanto i dirigenti si univano ai comportamenti irriguardosi e minacciosi nei confronti dell'arbitro, già posti in essere da alcuni giocatori.

AMMONIZIONE

FT MARTINSICURO CALCIO

perchè i sostenitori della squadra di casa proferivano ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 4/2023

FILIPPONI SIMONE (I MOSCIANESI)

per comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Inoltre è stato riconosciuto dal direttore di gara nell'aprire i cancelli del campo, permettendo così l'ingresso a persone non autorizzate.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 3/2023

STRANIERI MAURO (I MOSCIANESI)

per comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 3/ 2/2024

BIANCHETTO VALERIO (I MOSCIANESI) perchè proferiva minacce e offese nei confronti del direttore di gara, e, spingendolo, lo colpiva con una manata all'altezza dello zigomo provocandogli dolore e arrossamento.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DI PASQUALE ANDREA (I MOSCIANESI)

perchè spintonava l'arbitro, facendolo indietreggiare per un paio di metri, proferendo espressioni offensive nei confronti di quest’ultimo

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI FELICE MATTEO (I MOSCIANESI)

per aver proferito espressioni offensive nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CATINI ANTONIO (I MOSCIANESI)

per comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.

DI PANFILO ERRICO (I MOSCIANESI)

per comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.



Ovviamente, la società potrà proporre ricorso contro le decisioni del giudice sportivo