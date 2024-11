NOTARESCO CALCIO/ DI BATTISTA RESTA FINE ALLA FINE DEL CAMPIONATO

Il Presidente del Notaresco Luigi Di Battista dopo la nota del Sindaco Toni Di Gianvittorio (LEGGI QUI) per il bene della squadra e non di "alcuni" tifosi che domenica lo hanno pesantemente "insultato" ha deciso di rimanere fino a fine campionato ma se, nel frattempo, qualche imprenditore si fa avanti, è disposto a fare un passo indietro subito. Di Battista non consente a nessuno di in sultarlo soprattutto in b ase al fatto che fa sacrifici importanti per portare avanti la squadra. Quello che è accaduto dopo il derby con l'Avezzano, in tribuna. non è più accettabile e non lo sarà. Di Battista crede nella salvezza.