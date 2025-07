FOTO-VIDEO/ POTEVA ESSERE UNA STRAGE: CAMION SALTA LA CARREGGIATA IN A/14 E SI SCHIANTA CONTRO UN’AUTO, QUATTRO FERITI

Momenti drammatici oggi pomeriggio sull’autostrada A14, all’altezza dello svincolo per Mosciano-Giulianova. Un camion, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente saltato la carreggiata invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un’auto con a bordo un padre e i suoi due figli. L’impatto è stato violentissimo: il camion ha preso fuoco e l’auto è andata completamente distrutta. I tre occupanti dell’auto sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale di Teramo. Anche l’autista del mezzo pesante, rimasto ferito, potrebbe essere trasferito a sua volta in ospedale. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale del 118. Il traffico dovrebbe tornare percorribile a breve.

LEGGI ANCHE QUI

ED ANCHE QUESTO ARTICOLO